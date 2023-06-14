Екс-суддя Чаус отримав 10 років в'язниці за хабарництво

Як повідомили РБК-Україна джерела, мова йде про Миколу Чауса.

"14 червня 2023 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок колишньому судді Дніпровського районного суду міста Києва, викритого на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у 150 тисяч доларів (понад 3,7 млн грн за курсом НБУ станом на момент вчинення злочину)", - йдеться в повідомленні.

Так, суд підтримав позицію прокурора САП та визнав Чауса винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4. ст. 368 ККУ ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням").

За вироком суду колишньому судді призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у судовій гілці влади строком на 3 роки з конфіскацією майна.

При цьому вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення.

Що відомо про справу

Нагадуємо, що 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Часуа на отриманні хабаря в сумі 150 тисяч доларів за винесення необхідного рішення у кримінальній справі. Після чого Верховна рада України дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності.

Втім, скориставшись суддівським правовим імунітетом, Чаус втік з України. З 16 серпня 2016 року його було оголошено у національний розшук, а у подальшому - у міжнародний.

В лютому 2017 року Чауса затримали в Молдові. Детективи НАБУ подали клопотання про екстрадицію екс-судді до України. Проте у квітні 2021 року з’явилася інформація про нібито його викрадення. Місцезнаходження підозрюваного було невідоме аж до липня 2021 року, коли посадовця виявили в одному з сіл Вінницької області.

Після цього 30 липня працівники СБУ виїхали на місце та перевезли екс-суддю в центральне управління Служби безпеки.

1 серпня детективом НАБУ за погодженням з прокурором САП було подано клопотання до слідчого судді ВАКС про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Вже 3 cерпня детективи НАБУ затримали екс-суддю у лікарні "Феофанія" після того, яка СБУ надала Національному бюро інформацію про місцезнаходження підозрюваного.

При цьому вже 4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав екс-судді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов‘язав здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

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