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Половина украинцев верят в победу до конца года

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Украина, Пятница 31 марта 2023 12:12
Половина украинцев верят в победу до конца года Фото: в победу до конца года верят 50% украинцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Более 90% украинцев верят в победу в войне с Россией. Респонденты демонстрируют умеренный оптимизм по срокам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора социологической службы Центра Разумкова Андрея Быченко во время презентации исследования, которое транслировалось на Youtube.

По его словам, всего верят в победу Украины 93% опрошенных, из которых 79,5% полностью уверены в этом, а 13,5% скорее уверены.

"Что после того, как наступит эта победа, граждане также демонстрируют достаточно заметный оптимизм. Половина опрошенных считают, что победа Украины в этой войне наступит еще до конца этого года", - сказал Быченко.

Кроме того, 26% считают, что победа будет через один-два года, еще 7,5% - что через три-пять лет, а 1% думают, что она наступит не раньше, чем через пять лет.

Опрос проводился Центром Разумкова с 22 февраля по 1 марта 2023 года среди 2020 респондентов. Опрос проводился только на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса КМИС, в феврале 2023 года большинство украинцев (67%) считали, что Россия исчерпывает свои ресурсы и что для Украины реально вместе с партнерами не в отдаленном будущем одержать победу.

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