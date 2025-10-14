RU

Экс-нардепу от "Партии регионов" избрали меру пресечения за сделки с землей под Киевом

Фото: экс-нардепу от "Партии регионов" избрали меру пресечения за сделки с землей
Автор: Ірина Глухова

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал бывшего нардепа от "Партии регионов", подозреваемого в организации легализации имущества, полученного преступным путем. Речь идет о 9 земельных участках общей площадью 18 гектаров под Киевом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Детали схемы

По данным следствия, весной 2021 года между экс-нардепом и одной из застройщиц возник корпоративный конфликт за контроль над оптовым рынком сельскохозяйственной продукции в пригороде Киева.

Впоследствии предпринимательница решила вывести активы рынка на подконтрольные компании и физических лиц.

"После проведения ряда действий, направленных на передачу земли в аренду подконтрольному обществу, эти участки на основании мнимых сделок были проданы трем обществам, связанным с застройщицей", - рассказали в САП.

Связь экс-нардепа и застройщицы

В ведомстве добавили, что в процессе урегулирования конфликта застройщица и экс-нардеп подписали мировое соглашение о совместном использовании земельного массива, в частности для застройки.

А в сентябре 2021 года доверенное лицо экс-избранника вошло в состав бенефициаров обществ - владельцев земельных участков.

Как уточнили в САП, после задержания подозреваемого и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

 

Сделки с землей

Напомним, ранее бывшего народного депутата от "Партии регионов" заподозрили в присвоении 18 гектаров земель государственной собственности на более 160 млн гривен.

Также известно, что ВАКС избрал меру пресечения скандальному застройщику Сергею Копыстыри. Его подозревают в попытке незаконного завладения государственной землей.

