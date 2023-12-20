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В Запорожье разоблачили "схему", которой воспользовались сотни уклонистов

Среда 20 декабря 2023 13:10
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В Запорожье разоблачили "схему", которой воспользовались сотни уклонистов Фото: в Запорожье разоблачили "схему", которой воспользовались сотни уклонистов (dbr.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Запорожье разоблачена очередная "схема" уклонения от мобилизации. Ее организовал руководитель одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Что случилось

Глава районного ТЦК и СП, а также трое его подчиненных предоставляли уклонистам полный "пакет услуг" для освобождения от военной службы.

"Уклонистов регистрировали в том же районе города, где расположен военкомат, затем их ставили на учет и предоставляли сфальсифицированные медицинские документы для прохождения ВВК с последующим освобождением от военной службы". - пишет пресс-служба.

Согласно оперативным данным, в период с 2022 по 2023 годы от мобилизации уклонились более 300 человек. Стоимость "услуги" составляла около 2-3 тысяч долларов на человека.

"Работники ГБР провели обыски по местам жительства и работы должностных лиц районного ТЦК и СП. Сейчас следственные действия продолжаются. Устанавливается полный круг привлеченных лиц", - добавляет пресс-служба.

Что угрожает

Производство ведется по статьям уклонение от призыва на военную службу по мобилизации и уклонение от военной службы в условиях военного положения. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет.

Фото: в Запорожье разоблачили "схему", которой воспользовались сотни уклонистов (dbr.gov.ua)

Мобилизация в Украине

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или же "помочь" другим сбежать из страны или избежать мобилизации за денежное вознаграждение. Правоохранители тем временем регулярно ликвидируют подобные "схемы".

Например, недавно пограничники помешали четырем уклонистам пересечь украинско-румынскую границу по поддельным документам.

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Запорожье Мобилизация в Украине
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