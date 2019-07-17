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Глава МВС Грузії дав показання щодо розгону протесту в Тбілісі

Новини » Політика    17.07.2019 - 18:45
Глава МВС Грузії дав показання щодо розгону протесту в Тбілісі
Фото: Георгій Гахарія (kavkazplus.com)

За словами Гахарії, він дав відповідь на всі питання прокуратури

Міністр внутрішніх справ Грузії Георгій Гахарія був допитаний прокуратурою у справі про силовий розгін акції протесту в Тбілісі в ніч на 21 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rustavi2.

Як повідомляється, про допит в прокуратурі Гахарія повідомив під час брифінгу 17 липня. За словами глави грузинського МВС, питань було багато, але на всі він дав відповіді.

"Для нас надзвичайно важливо провести розслідування щодо Міністерства внутрішніх справ, яке однозначно дасть змогу розкрити всіх організаторів, які перетворили мирну демонстрацію в насильницьку", - додав він.

Гахарія зазначив, що наразі уряд Грузії турбується про забезпечення осіб, які постраждали під час розгону акції протесту під будівлею парламенту в ніч з 20 на 21 червня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ Грузії проведе розслідування сутичок під час протесту в Тбілісі в ніч на 21 червня за статтями про масові заворушення і про заколот з метою насильницької зміни конституційного ладу.

РБК-Україна писало, що в Грузії відсторонили від посади 10 поліцейських за ймовірну участь в розгоні протестувальників біля парламенту 20-21 червня. Також Міністерство внутрішніх справ розпочало розслідування щодо поведінки правоохоронців.

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Новини України ГрузіяпротестразгонМіністерство внутрішніх справ України
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