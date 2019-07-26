ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Грузії затримали ексміністра оборони у зв'язку з протестами

Новини » Надзвичайні події    26.07.2019 - 11:47
У Грузії затримали ексміністра оборони у зв'язку з протестами
Фото: Іраклій Окруашвілі (twitter.com 1TV)

За даними поліції, Окруашвілі брав участь у різних групових актах насильства

Колишній міністр оборони Грузії та нинішній лідер політичної партії "Переможна Грузія" Іраклій Окруашвілі був затриманий поліцією у зв'язку з протестами в Тбілісі. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Начальник управління кримінальної поліції МВС Мамука Челідзе заявив, що Окруашвілі закликав демонстрантів вдертися до будівлі парламенту. Також, за даними поліції, Окруашвілі брав участь у різних групових актах насильства.

Прокуратура заявляє, що масові акції протесту в Тбілісі в червні були частиною спроби державного перевороту.

Нагадаємо,  після виступу російських політиків у парламенті Грузії прочались протести в країні. Зокрема, виступ депутата Сергія Гаврилова з місця спікера викликало масові протести, які в перший же день вилилися в штурм парламенту. Протестувальники також вимагали відставки міністра МВС і дострокових виборів. В результаті влада частково задовольнила їхні умови. Натомість, акції продовжуються.

РБК-Україна писало, що в Грузії відсторонили від посади 10 поліцейських за ймовірну участь в розгоні протестувальників біля парламенту 20-21 червня. Також Міністерство внутрішніх справ розпочало розслідування щодо поведінки правоохоронців.

У Донецькій області почалися протести через підрахунок голосів У протестах в Пуерто-Ріко приймають участь 200 тис. осіб
Новини України протестГрузіяЗадержание
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся