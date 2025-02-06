Экс-командиру 155-й бригады Рюмшину уменьшили размер залога, но оставили под стражей
Суд оставил экс-командира 155-й бригады Дмитрия Рюмшина под стражей. Однако размер залога был уменьшен почти вдвое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.
Сегодня, 6 февраля, суд решил оставить экс-командира 155 бригады Дмитрия Рюмшина под стражей. На поруки Киевский апелляционный суд решил его не отпускать.
Зато залог ему уменьшили до 50 миллионов гривен. Заметим, что ранее сумма залога составляла 90 млн гривен.
Дело экс-командира 155-й бригады
Напомним, что 20 января, стало известно о задержании бывшего командира 155-й ОМБР имени Анны Киевской. Во время его командования СЗЧ в бригаде приобрело массовый характер.
Примечательно, что особую огласку данное дело приобрело после того, как 56 военнослужащих бригады самовольно покинули учебные полигоны во Франции. Бывший командир 155-й бригады отправил за границу 22 бойцов, 15 из которых в 2024 году, перед мобилизацией, поймали на попытке незаконного пересечения границы.
По подозрению, согласно которому его задержали, бывшему командиру грозит до десяти лет тюрьмы.
Через день после этого в ГБР раскрыли дополнительные подробности данного дела. Подробнее можно узнать в материале РБК-Украина.
А уже 22 января, Рюмшина взяли под стражу с возможностью залога в 90 миллионов гривен.
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