Экс-командиру 155-й бригады Рюмшину уменьшили размер залога, но оставили под стражей

Суд оставил экс-командира 155-й бригады Дмитрия Рюмшина под стражей. Однако размер залога был уменьшен почти вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

Зато залог ему уменьшили до 50 миллионов гривен. Заметим, что ранее сумма залога составляла 90 млн гривен.

Сегодня, 6 февраля, суд решил оставить экс-командира 155 бригады Дмитрия Рюмшина под стражей. На поруки Киевский апелляционный суд решил его не отпускать.

Дело экс-командира 155-й бригады

Напомним, что 20 января, стало известно о задержании бывшего командира 155-й ОМБР имени Анны Киевской. Во время его командования СЗЧ в бригаде приобрело массовый характер.

Примечательно, что особую огласку данное дело приобрело после того, как 56 военнослужащих бригады самовольно покинули учебные полигоны во Франции. Бывший командир 155-й бригады отправил за границу 22 бойцов, 15 из которых в 2024 году, перед мобилизацией, поймали на попытке незаконного пересечения границы.

По подозрению, согласно которому его задержали, бывшему командиру грозит до десяти лет тюрьмы.

Через день после этого в ГБР раскрыли дополнительные подробности данного дела. Подробнее можно узнать в материале РБК-Украина.

А уже 22 января, Рюмшина взяли под стражу с возможностью залога в 90 миллионов гривен.

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