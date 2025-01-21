Задержание экс-командира 155-й бригады. В ГБР раскрыли дополнительные подробности дела
Подчиненные бывшего командира 155-й бригады, которого вчера задержали, сообщали ему о фактах самовольного оставления частей (СЗЧ) и мест служб, но подозреваемый игнорировал это.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяну Сапьян в эфире телемарафона.
В том же числе задержанному сообщали и о том, что некоторые военные не возвращались из отпусков или больничных. Были и случаи, когда бойцы уходили в СЗЧ, после чего возвращались и позже снова покидали части и места служб.
"И ответственности за это они никакой не несли. Ну, а соответственно командир не сообщал об этом органы досудебного расследования. То есть, фактом является то, что ему давали рапорты, его подчиненные информировали. В то же время он бездействовал в этом направлении", - добавила Сапьян.
Обучение во Франции
Особую огласку дело получило после того, как 56 военнослужащих бригады самовольно покинули учебные полигоны во Франции. Бывший командир 155-й бригады отправил за границу 22 бойцов, 15 из которых в 2024 году, перед мобилизацией, поймали на попытке незаконного пересечения границы.
"То есть это, грубо говоря, те военнослужащие, которые хотели выехать за границу и там жить, они попали в списки на обучение в бригаду во Франции, где они смогли покинуть учебные полигоны. Следствие считает, что за такие поступки командира он должен дать ответы на все вопросы органов досудебного расследования. И уже когда дело дойдет до суда, понести ответственность по закону", - добавила пресс-секретарь ГБР.
Задержание экс-командира 155-й бригады
Вчера, 20 января, стало известно о задержании бывшего командира 155-й ОМБР имени Анны Киевской. Во время его командования СЗВ в бригаде приобрело массовый характер.
Как сообщали источники РБК-Украина, речь идет о Дмитрии Рюмшине.
Согласно данным следствия, во время возглавления должности, подозреваемый не информировал правоохранителей о большом количестве самовольного оставления места службы, которые происходили во время подготовки соединения на территории Евросоюза.
Бывшему командиру грозит до десяти лет тюрьмы.
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