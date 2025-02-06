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Екс-командиру 155-ї бригади Рюмшину зменшили розмір застави, але лишили під вартою

Україна, Четвер 06 лютого 2025 15:39
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Екс-командиру 155-ї бригади Рюмшину зменшили розмір застави, але лишили під вартою Фото: екс-командир 155-ї бригади Дмитро Рюмшин (facebook_com_Mariia_Ryumshina)
Автор: Каріна Левицька

Суд залишив екс-командира 155-ї бригади Дмитра Рюмшина під вартою. Однак розмір застави було зменшено майже вдвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Сьогодні, 6 лютого, суд вирішив залишити екс-командира 155 бригади Дмитра Рюмшина під вартою. На поруки Київський апеляційний суд вирішив його не відпускати.

Натомість заставу йому зменшили до 50 мільйон гривень. Зауважимо, що раніше сума застави становила 90 млн гривень.

Справа екс-командира 155-ї бригади

Нагадаємо, що 20 січня, стало відомо про затримання колишнього командира 155-ї ОМБР іменні Анни Київської. Під час його командування СЗЧ у бригаді набуло масового характеру.

Примітно, що особливого розголосу дана справа набула після того, як 56 військовослужбовців бригади самовільно залишили навчальні полігони у Франції. Колишній командир 155-ї бригади відправив за кордон 22 бійців, 15 з яких у 2024 році, перед мобілізацією, спіймали на спробі незаконного перетину кордону.

За підозрою, згідно з якою його затримали, колишньому командиру загрожує до десяти років тюрми.

За день після цього в ДБР розкрили додаткові подробиці даної справи. Детальніше можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

А вже 22 січня, Рюмшина взяли під варту з можливістю застави в 90 мільйонів гривень.

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