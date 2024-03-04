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Дело экс-главы Верховного суда Князева направили в суд

Понедельник 04 марта 2024 18:08
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Дело экс-главы Верховного суда Князева направили в суд Фото: экс-глава Верховного суда Всеволод Князев (Getty Image)
Автор: Татьяна Степанова

Дело в отношении бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева направили в суд в понедельник, 4 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщается, прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы Верховного суда, обвиняемого в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Действия экс-главы Верховного суда квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Как установило следствие, в 2002 году украинский бизнесмен Константин Жеваго приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината у четырех компаний. 18 лет спустя бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции ГОКа. Однако суд отказал в удовлетворении требований.

В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.

Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 бизнесмен вступил в сговор с адвокатом одного из столичных адвокатских объединений, который имел связи с главой Верховного суда. В течение марта-апреля 2023 года он передал адвокату 2,7 млн долларов (1,8 млн долларов - председателю и судьям Верховного суда, остальное - как "оплата" посреднических услуг).

Верховный суд в апреле 2023 принял решение в пользу бизнесмена. В ходе следственных действий НАБУ и САП задокументировали передачу и получение двумя траншами 1,8 млн долларов.

Дело Князева

Напомним, 15 мая 2023 года стражи порядка поймали главу Верховного суда Всеволода Князева на взятке в размере 2,7 млн долларов. Взятка была связана с решениями в пользу бизнесмена Константина Жеваго по делу о Полтавском горно-обогатительном комбинате.

Князева досрочно лишили полномочий, его отстранили от правосудия до 6 апреля 2024 года.

Подробнее о деле Князева читайте в материале РБК-Украина.

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