ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Екс-главу військової розвідки Венесуели заарештували за запитом США

Новини » Політика    12.04.2019 - 20:30
Екс-главу військової розвідки Венесуели заарештували за запитом США
Фото: Уго Карвахаль (ccnesnoticias.com)

Карвахаль звинувачується у злочині, пов'язаному з наркоторгівлею

Колишнього главу військової розвідки Венесуели Уго Карвахаля заарештували в Мадриді за запитом США. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Карвахаль звинувачується у злочині, пов'язаному з наркоторгівлею. Він очолював військову розвідку Венесуели в часи президентства Уго Чавеса.

Агентство відзначає, що відставний генерал є найвпливовішою фігурою серед військових Венесуели, які підтримали Хуана Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом опозиціонера.

Нагадаємо, державний секретар США Майкл Помпео заявив, що Сполучені Штати не дозволять Росії допомогти зберегти владу в Венесуелі режиму Ніколаса Мадуро подібно до режиму Башара Асада у Сирії.

США вважають законним главою Венесуели Хуана Гуайдо, спікера парламенту, який проголосив себе тимчасовим президентом.

До цього Помпео попередив, що США готові використовувати "інші кошти" для видворення російських військових з Венесуели після того, як дипломатичні спроби переконати РФ не знайшли жодного відгуку у Москви.

У Венесуелі знову розпродали запаси золота, - Reuters Президент Ірану назвав США лідером світового тероризму
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Сполучені Штати АмерикиВенесуэла
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся