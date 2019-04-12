ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Экс-главу военной разведки Венесуэлы арестовали по запросу США

Новости » Политика    12.04.2019 - 20:30
Экс-главу военной разведки Венесуэлы арестовали по запросу США
Фото: Уго Карвахаль (ccnesnoticias.com)

Карвахаль обвиняется в преступлении, связанном с наркоторговлей

Бывшего главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля арестовали в Мадриде по запросу США. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

Карвахаль обвиняется в преступлении, связанном с наркоторговлей. Он возглавлял военную разведку Венесуэлы во времена президентства Уго Чавеса.

Агентство отмечает, что отставной генерал является самой влиятельной фигурой среди военных Венесуэлы, которые поддержали провозгласившего себя временным президентом оппозиционера Хуана Гуайдо.

Напомним, государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты не позволят России помочь сохранить власть в Венесуэле режиму Николаса Мадуро подобно режиму Башара Асада в Сирии.

США считают законным главой Венесуэлы Хуана Гуаидо, спикера парламента, провозгласившего себя временным президентом.

До этого Помпео предупредил, что США готовы использовать "другие средства" для выдворения российских военных из Венесуэлы после того, как дипломатические попытки убедить РФ не нашли никакого отклика у Москвы.

В Венесуэле вновь распродали запасы золота, - Reuters Президент Ирана назвал США лидером мирового терроризма
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиВенесуэла
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь