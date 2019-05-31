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Зеленський повідомив про ризики нового ринку електроенергії

Новини » Економіка    31.05.2019 - 17:10
Зеленський повідомив про ризики нового ринку електроенергії
Фото: Володимир Зеленський і Володимир Гройсман (www.president.gov.ua)

Президент посилається на позицію міжнародних партнерів

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ризики запуску нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року. Про це він сказав під час засідання Ради національної безпеки і оборони України, присвяченої енергетичній безпеці, повідомляє президентська прес-лужба.

Зеленський нагадав, що одним із зобов’язань України перед Європейським Союзом є реформування енергетичної сфери, і ключовою тут є демонополізація енергетичних ринків. З 1 липня має запрацювати черговий етап ринку електроенергії.

"Але в умовах суцільної монополізації можуть виникнути ризики і для виробників, і для споживачів, і для економіки України у цілому. Про це нас попереджають міжнародні партнери", -підкреслив Володимир Зеленський.

Як повідомляло РБК-Україна, у Верховній раді зареєстрований законопроект №10318 про відтермінування запровадження нового ринку електричної енергії на три місяці до 1 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, Світовий банк рекомендує перепланувати запуск нового ринку електроенергії з 1 липня на 1 жовтня 2019 року, оскільки для запуску ринку існують технічні, нормативні та політичні перешкоди.

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