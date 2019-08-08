НАБУ затримало директора "Оператора ринку" Євдокимова

Фото: Володимир Євдокимов (УНІАН)

Євдокимова затримали у справі Роттердам+

Національне антикорупційне бюро України затримало директора "Оператора ринку" Володимира Євдокимова за ймовірну причетність до схеми з введенням так званої формули "Роттердам+". Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Повідомляється, що сьогодні правоохоронці повідомили про підозру шести особам, які причетні до "Роттердам +" і нанесення збитків в розмірі 18,87 млрд гривень. Йдеться про екс-главі Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовці, чинному директора "Оператора ринку" Володимир Євдокимова (колишній член НКРЕКП) і інших членів комісії і представників приватної компанії.

"Одного з підозрюваних - екс-члена НКРЕКП (Євдокимова, - ред.) - затримали. Місцезнаходження ще чотирьох - екс-глави НКРЕКП і топ-менеджерів групи компаній поки невідомо", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, представники групи приватних теплогенеруючих компаній в 2015 році почали тиснути на Вовка з метою впровадження формули "Роттердам +", яка в тарифі на електроенергію містить витрати на доставку вугілля до України, які насправді не проводились.

У березні 2016 комісія ввела "Роттердам +", який приймався при розрахунку тарифу для всієї теплової генерації, що призвело до зростання вартості всієї електроенергії і тарифів для промисловості, соціальної інфраструктури і бізнесу.

НАБУ стверджує, що в результаті цих дій споживачам протягом 2016-2017 років завдано збитків в розмірі 18,87 млрд гривень, з яких 14,3 млрд гривень отримали ініціатори "Роттердам +".

Нагадаємо, в лютому НАБУ прийшло до НКРЕКП з обшуком у справі "Роттердам+". Тоді детективи заявили, що комісія приховує частину документів, які містили окремі елементи прогнозованого розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні Кабінет міністрів призначив Володимира Євдокимова директором державного підприємства "Оператор ринку".