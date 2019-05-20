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Екс-голові Апеляційного суду Криму продовжили арешт

Новини » Суспільство    20.05.2019 - 20:02
Екс-голові Апеляційного суду Криму продовжили арешт
Фото: Валерій Чорнобук (youtube.com ТСН)

Валерію Чернобуку продовжили арешт до 24 червня

Голосіївський районний суд Києва продовжив арешт колишньому голові Апеляційного суду Криму Валерію Чернобуку. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган Twitter.

За результатами розгляду справи, Чернобуку продовжили запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 27 червня.

Нагадаємо, в липні 2018 року співробітники прокуратури і СБУ провели обшуки в приміщеннях, в яких проживав Чорнобук. Пізніше колишнього працівника феміди оголосили в розшук, бо він переховувався від слідства.

3 листопада 2018-го екс-голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, який підозрюється у державній зраді, затримали в Києві.

Чорнобук відкидав всі звинувачення в підтримці російських властей Криму, повідомляючи, що після анексії був "змушений покинути свій пост" і переїхати до сім'ї в Дніпро. За його словами, його буквально вигнали з роботи в Криму, не видавши ні трудове, ні особиста справа.

Як писало РБК-Україна раніше, в грудні 2018 року Верховний суд України відновив на посаді суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області Валерія Чорнобука, який перебуває під арештом за підозрою в державній зраді.

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