Екс-главі Апеляційного суду Криму Чорнобуку продовжили арешт до кінця травня

Фото: Валерій Чорнобук (youtube.com ТСН)

Попередній строк арешту спливав 27 березня

Голосіївський районний суд Києва продовжив арешт колишнього голови Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука до 24 травня 2019 року. Про це повідомляє "Громадське".

Таким чином, суд задовольнив клопотання прокуратури АР Крим. Строк ув’язнення продовжено на 60 діб, а попередній термін спливав 27 березня.

Зазначається, що у ході засідання захист Чорнобука заявив клопотання про відвід слідчої судді Наталії Чередніченко, однак суддя Юрій Мазур відхилив клопотання.

Підкреслимо, що захист Чорнобука вчергове наполягав на тому, що на момент затримання екс-глава Апеляційного суду Криму мав статус адвоката, а отже його затримання у загальному порядку, як вважають адвокати, є незаконним.

Крім того, захист вкотре заявив, що Чорнобук не отримував повістки від прокуратури і проживав не за тією адресою, де його шукали слідчі, і таким чином не знав про те, що перебуває у розшуку.

При цьому слідчий прокурор Тетяна Косяченко наголосила на наявності ризиків переховування Чорнобука від слідства та зазначила, що є ризик тиску на свідків, частина з яких є його колишніми колегами. Продовження строків досудового розслідування і тримання Чорнобука під вартою обґрунтовано тим, що тривають експертні дослідження матеріалів справи.

Нагадаємо, Голосіївський райсуд Києва 21 лютого продовжив запобіжний захід Чорнобука у вигляді утримання під вартою до 27 березня 2019 року.

Як писало РБК-Україна раніше, в грудні 2018 року Верховний суд України поновив на посаді суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області Валерія Чорнобука, який знаходиться під арештом за підозрою у державній зраді.

Додамо, 3 листопада 2018-го екс-главу Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, який підозрюється у держзраді, затримали в Києві.