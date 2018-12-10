Верховний суд поновив на посаді підозрюваного у держзраді суддю Чорнобука

Фото: Валерій Чорнобук (facebook.com/zakon i biznes)

Екс-главу Апеляційного суду Криму поновили на посаді судді Апеляційного суду Дніпропетровської області

Верховний суд України поновив на посаді суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області Валерія Чорнобука, який перебуває під арештом за підозрою у державній зраді. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свобода".

Відповідна постанова, датована 28 листопада, опублікована у реєстрі судових рішень.

Вказано, що колегія суддів вирішила повністю задовольнити вимоги Чорнобука. Таким чином, рішенням суду скасовано постанову Вищого адміністративного суду від 16 листопада 2017 року, якою заява судді була відхилена.

Так, у листопаді 2016 року Чорнобук звернувся з позовом до Верховної Ради, у якому просив визнати незаконною та скасувати постанову про його звільнення, ухвалену за два місяці до цього - у вересні.

Суддя зазначав, що Рада не повідомила у встановлений строк про розгляд цього питання, "чим фактично позбавив його права взяти участь в обговоренні та надати обґрунтовані пояснення з приводу обставин", які слугували підставою для звільнення його з посади судді. Він також підкреслював, що постанову підтримали 23 нардепи, яких не було на пленарному засіданні.

Нагадаємо, 3 листопада у Києві був затриманий екс-глава Апеляційного суду Криму Валерій Чорнобук, який підозрюється у держзраді.

Як писало РБК-Україна раніше, колишньому голові Апеляційного суду АР Крим Валерію Чорнобуку повідомили про підозру у вчиненні державної зради по ч.1 ст.111 КК України.

Так, 5 листопада 2018 року суд розглянув клопотання прокуратури Криму про обрання запобіжного заходу Чорнобуку і обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.