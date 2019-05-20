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Экс-главе Апелляционного суда Крыма продлили арест

Новости » Общество    20.05.2019 - 20:02
Экс-главе Апелляционного суда Крыма продлили арест
Фото: Валерий Чернобук (youtube.com ТСН)

Валерию Чернобуку продлили арест до 24 июня

Голосеевский районный суд Киева продлил арест бывшему председателю Апелляционного суда Крыма Валерию Чернобуку. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в Twitter.

По результатам рассмотрения дела, Чернобуку продолжили меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 июня.

Напомним, в июле 2018 года года сотрудники прокуратуры АРК и СБУ провели обыски в помещениях, в которых проживал Чорнобук. Позднее бывшего работника фемиды объявили в розыск, потому что он скрывался от следствия.

3 ноября 2018-го экс-главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, который подозревается в госизмене, задержали в Киеве.

Чорнобук отвергал все обвинения в поддержке российских властей Крыма, сообщая, что после аннексии был "вынужден покинуть свой пост" и переехать к семье в Днепр. По его словам, его буквально выгнали с работы в Крыму, не выдав ни трудовое, ни личное дело.

Как писало РБК-Украина ранее, в декабре 2018 года Верховный суд Украины восстановил в должности судью Апелляционного суда Днепропетровской области Валерия Чернобука, который находится под арестом по подозрению в государственной измене.

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