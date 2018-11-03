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У Києві затримали екс-голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука

Новини » Надзвичайні події    03.11.2018 - 14:00
Фото: Валерій Чорнобук (facebook.com/zakon i biznes)
Фото: Валерій Чорнобук (facebook.com/zakon i biznes)

Валерія Чорнобука підозрюють у держзраді

Сьогодні, 3 листопада, у Києві був затриманий екс-голова Апеляційного суду Криму Валерій Чорнобук, який підозрюється у держзраді. Про це РБК-Україна повідомила речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська.

"Затримали", - підтвердила Гітлянська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що колишньому голові Апеляційного суду АР Крим Валерію Чорнобуку повідомили про підозру у вчиненні державної зради за ч.1 ст.111 КК України. 

 

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