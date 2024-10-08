Экс-генсек НАТО Столтенберг получит новую должность

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг станет главой Мюнхенской конференции по безопасности. Это произойдет в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я посвятил всю свою политическую жизнь сохранению мира. Для меня большая честь быть главой Мюнхенской конференции по безопасности и вносить вклад в ее миссию "мир через диалог". Немногие международные платформы столь же важны, как Мюнхенская конференция по безопасности, для содействия предотвращению конфликтов, диалога и международного сотрудничества", - отметил бывший генсек.

Как отметили в пресс-службе, Столтенберг начнет работу в феврале 2025 года. Он заменит на должности немецкого дипломата Кристофа Хойсгена.

Что известно о конференции

Стоит заметить, что Мюнхенская конференция по безопасности проводится в Мюнхене каждый февраль с 1963 года.

В ходе конференции политики, военные, эксперты и другие участники обсуждают актуальные вопросы в сфере безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский уже несколько раз участвовал в Мюнхенской конференции по безопасности.

В этом году в ходе конференции он провел встречу с вице-президентом США Камалой Харрис, которая сейчас является кандидатом в президенты США от демократов.

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