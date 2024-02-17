Зеленский назвал одну из целей Украины на 2024 год

Экономический рост является одной из основных целей Украины на 2024 год. Для этого нужно усилить ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции с вице-президентом США Камалой Харрис.

"Одна из украинских целей в этом году - экономический рост. В прошлом году было плюс 5% ВВП в Украине. В этом году требуется сопоставимый уровень роста, чтобы придать Украине больше экономической самостоятельности", - сказал он.

Зеленский добавил, что для экономического роста вопрос усиления противовоздушной обороны Украины - основной.

Мюнхенская конференция безопасности

Президент Владимир Зеленский лично участвует в Мюнхенской конференции по безопасности. В прошлом году он выступил в онлайн-формате.

Сегодня президент выступил на Мюнхенской конференции. Главной темой была захватническая война в Украине, которую развязала Россия. Также глава государства сделал несколько заявлений об Авдеевке, Трампе, Путине.

Главные заявления Зеленского на Мюнхенской конференции - в нашем материале.

Также в Мюнхене президент встретился с премьерами Дании, Нидерландов, президентом Азербайджана и вице-президентом США.