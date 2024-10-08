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Ексгенсек НАТО Столтенберг отримає нову посаду

Вівторок 08 жовтня 2024 18:24
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Ексгенсек НАТО Столтенберг отримає нову посаду Фото: Єнс Столтенберг, колишній генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стане головою Мюнхенської конференції з безпеки. Це станеться у 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Мюнхенської конференції з безпеки.

Як зазначили у пресслужбі, Столтенберг розпочне роботу у лютому 2025 року. Він замінить на посаді німецького дипломата Крістофа Хойсгена.

"Я присвятив все своє політичне життя збереженню миру. Для мене велика честь бути головою Мюнхенської конференції з безпеки і робити внесок у її місію "мир через діалог". Небагато міжнародних платформ настільки ж важливі, як Мюнхенська конференція з безпеки, для сприяння запобіганню конфліктам, діалогу та міжнародному співробітництву", - зазначив колишній генсек.

Що відомо про конференцію

Варто зауважити, що Мюнхенська конференція з безпеки проводиться в Мюнхені кожного лютого з 1963 року.

У ході конференції політики, військові, експерти та інші учасники обговорюють актуальні питання безпеки.

Президент України Володимир Зеленський вже кілька разів брав участь у Мюнхенській безпековій конференції.

Цього року під час конференції він провів зустріч із віце-президентом США Камалою Гарріс, яка зараз є кандидатом у президенти США від демократів.

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НАТО Єнс Столтенберг Мюнхенская конференция по безопасности
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