Екс-генсек НАТО назвав справу проти Порошенка "політичною помстою"

Фото: Андерс Фог Расмуссен (УНІАН)

На думку Расмуссена, влада в Україні чинить вибіркове правосуддя

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що звинувачення, які були висунуті п‘ятому президенту України Петру Порошенку, мають ознаки вибіркового правосуддя та політичного переслідування.

Про це Расмуссен написав на своїй сторінці у Twitter.

"Ніхто не може бути вище закону і справедливість має бути забезпечена. Але обвинувачення, які були висунуті Порошенку на цьому тижні, мають тривожний відтінок вибіркового правосуддя та політичної помсти. Це частина минулого України, а не її майбутнього", - пише Расмуссен.

Як відомо, низка впливових світових політиків застерегла президента Володимира Зеленського від політичних переслідувань Петра Порошенка.

Серед них колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більд, президент Європейської народної партії Дональд Туск, колишній спецпредставник Дерджепу США з питань України Курт Волкер, екс-посол Канади в Україні Роман Ващук, а также депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс.

Нагадаємо, 10 червня Держбюро розслідувань вручило Порошенку підозру в тому, що він у 2018 році нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення службових повноважень. Справа стосується призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Своєю чергою, адвокати Порошенка заявили, що підозру не було вручено, тому що за КПК - це має робити генпрокурор або керівник САП.

На думку екс-посла Канади Романа Ващука, виклик Порошенка в ДБР є "відкритою вендеттою" з поганими наслідками.

Водночас, депутат Європейського парламенту, литовський політик Пятрас Ауштрявічюс застеріг керівництво України від політичного переслідування п’ятого президента Петра Порошенка.

Також була оприлюднена спеціальна заява представників Європарламенту, які закликали владу в Україні дотримуватись принципів верховенства права та європейських цінностей, й додали, що справа Порошенка буде під пильним наглядом інституції.

Раніше екс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвав підозру п'ятому президенту Петру Порошенку, яка була підготовлена слідчими Державного бюро розслідувань, юридичним "трешем".

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Автор: РБК-Україна