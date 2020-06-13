Экс-генсек НАТО назвал дело против Порошенко "политической местью"

Фото: Андерс Фог Расмуссен (УНИАН)

По мнению Расмуссена, власть в Украине оказывает избирательное правосудие

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что обвинения, которые были выдвинуты пятому президенту Украины Петру Порошенко, имеют признаки выборочного правосудия и политического преследования.

Об этом Расмуссен написал на своей странице в Twitter.

"Никто не может быть выше закона и справедливость должна быть обеспечена. Но обвинения, которые были выдвинуты Порошенко на этой неделе, имеют тревожный оттенок выборочного правосудия и политической мести. Это часть прошлого Украины, а не ее будущего", - пишет Расмуссен.

Как известно, ряд влиятельных мировых политиков предостерегла президента Владимира Зеленского от политических преследований Петра Порошенко.

Среди них бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, президент Европейской народной партии Дональд Туск, бывший спецпредставитель Дерджепу США по вопросам Украины Курт Волкер, экс-посол Канады в Украине Роман Ващук, а также депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс.

Напомним, 10 июня Госбюро расследований вручило Порошенко подозрение в том, что он в 2018 году якобы склонил главу Службы внешней разведки до превышения служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочки первым заместителем председателя Службы внешней разведки.

В свою очередь, адвокаты Порошенко заявили, что подозрение не было вручено, потому что по УПК - это должен делать генпрокурор или руководитель САП.

По мнению экс-посла Канады Романа Ващука, вызов Порошенко в ГБР является "открытой вендеттою" с плохими последствиями.

В то же время, депутат Европейского парламента, литовский политик Пятрас Ауштрявичюс предостерег руководство Украины от политического преследования пятого президента Петра Порошенко.

Также была обнародовано специальное заявление представителей Европарламента, которые призывали власть в Украине придерживаться принципов верховенства права и европейских ценностей, и добавили, что дело Порошенко будет под пристальным наблюдением институции.

Ранее экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвал подозрение пятому президенту Петру Порошенко, которое была подготовлена следователями Государственного бюро расследований, юридическим "трэшем".

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Автор: РБК-Украина