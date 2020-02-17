ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Справи Майдану: чотири особи відмовилися від статусу потерпілих

Новини » Надзвичайні події     17.02.2020 - 16:30
Справи Майдану: чотири особи відмовилися від статусу потерпілих
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ДБР не називає, хто саме відмовився від такого статусу

За останній час в ході розслідування справ Майдану чотири особи відмовилися від статусу потерпілих. Про це на брифінгу заявив слідчий Держбюро Олександр Чорноблавський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, він не знає, з чим це пов'язано, але протягом 2018-2019 років чотири людини відмовилися від статусу потерпілих. При цьому заяви починають надходити до нового управління ДБР, яке займається справами Майдану.

"Надходять офіційні заяви від потерпілих... (наприклад, - ред.) ми знаємо, що людину 18 лютого забрали на інвалідному візку в реанімацію, але вона не вважає себе потерпілим", - заявив Чорноблавський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Офіс генпрокурора передав 42 справи Майдану в Державне бюро розслідувань. Крім того, відомо, що до суду направили справу про вбивство журналіста та активіста Майдану Василя Сергієнка. Також повідомлено про підозру слідчого Дніпровського райвідділу міліції в місті Києві в незаконному затриманні чотирьох учасників протестів 18 лютого 2014 року.

ДТП у Броварах: затримано керівника полку поліції спецпризначення
Новини України МайданпостраждаліДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся