Справи Майдану: чотири особи відмовилися від статусу потерпілих

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ДБР не називає, хто саме відмовився від такого статусу

За останній час в ході розслідування справ Майдану чотири особи відмовилися від статусу потерпілих. Про це на брифінгу заявив слідчий Держбюро Олександр Чорноблавський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, він не знає, з чим це пов'язано, але протягом 2018-2019 років чотири людини відмовилися від статусу потерпілих. При цьому заяви починають надходити до нового управління ДБР, яке займається справами Майдану.

"Надходять офіційні заяви від потерпілих... (наприклад, - ред.) ми знаємо, що людину 18 лютого забрали на інвалідному візку в реанімацію, але вона не вважає себе потерпілим", - заявив Чорноблавський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Офіс генпрокурора передав 42 справи Майдану в Державне бюро розслідувань. Крім того, відомо, що до суду направили справу про вбивство журналіста та активіста Майдану Василя Сергієнка. Також повідомлено про підозру слідчого Дніпровського райвідділу міліції в місті Києві в незаконному затриманні чотирьох учасників протестів 18 лютого 2014 року.