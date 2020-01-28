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Справи Майдану: Рябошапка повернув попередній склад прокурорів

Новини » Політика     28.01.2020 - 09:28
Справи Майдану: Рябошапка повернув попередній склад прокурорів
Фото: Революція Гідності (kyivcity.gov.ua)

Мова йде про Олексія Донського, Ігоря Земського, Яніса Симонова

У справи Майдану повернули попередній склад прокурорів, а саме Олексія Донського, Ігоря Земського, Яніса Симонова. Про це повідомляє Адвокатська дорадча група у Facebook.

Зазначається, що це рішення прийняв генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Добрі новини з Офісу генерального прокурора. Змінено групу прокурорів у справі по вбивствам на вул. Інститутській 20.02.2014 р.", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 січня Святошинський районний суд Києва задовольнив відведення групі прокурорів у справі про розстріл 48 активістів Майдану. Мова йде про Дениса Суботіна, Олександра Шевеленка і Марину Мазепину.

Зазначимо, в суді у справі про розстріл Євромайдану 20 лютого 2014 року оголосили перерву на понад два місяці - до 17 березня.

РБК-Україна писало, що 29 грудня у рамках обміну полоненими Україна віддала колишніх співробітників "Беркуту", обвинувачуваних у вбивствах на Майдані. Згодом президент України Володимир Зеленський, зустрівши звільнених з полону ОРДЛО українців, дав короткий брифінг, в ході якого, зокрема, прокоментував участь в обміні екс-"беркутівців". Зеленський заявив, що віддав би 100 екс-"беркутівців" за одного українця, що утримується в полоні.

Тоді для обміну Рябошапка змінив групу прокурорів по справі екс-"беркутівців".

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