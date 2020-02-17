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ДБР змінює тактику і методологію розслідування справ Майдану

Новини » Політика     17.02.2020 - 16:51
ДБР змінює тактику і методологію розслідування справ Майдану
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Розслідування прискорять після передачі всіх справ з Офісу генпрокурора

Державне бюро розслідувань (ДБР) змінює тактику і методологію розслідування справ Майдану. Про це на брифінгу заявив слідчий Держбюро Олександр Чорноблавський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні справи Майдану з Офісу генпрокурора приймає спеціальний відділ, в який входять більш 30 слідчих.

"Як тільки передадуть всі матеріали, керівництво відділу заслухає звіт про стан кожної справи. Але вже на даний час визначені деякі кроки для розслідування по новій тактиці та новій методології досудового розслідування", - зазначив Чорноблавський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що протягом 2018-2019 років чотири особи відмовилися від статусу потерпілих у справах Майдану. При цьому в Держбюро розслідувань не називають цих людей, а також не можуть назвати причини відмови від цього статусу.

Раніше також повідомлялося, що ДБР відкрило нове кримінальне провадження в рамках розслідування справ Майдану. Деталі цієї справи теж не розкриваються, відомості поки тільки внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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