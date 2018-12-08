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Трамп: розслідуванню Мюллера не вдалося знайти доказів змови з РФ

Новини » Політика    08.12.2018 - 21:19
Трамп: розслідуванню Мюллера не вдалося знайти доказів змови з РФ
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

За словами Трампа, після 2 років і мільйонів сторінок документів - змови немає

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявляє, що слідству, яке веде спецпрокурор Роберт Мюллер, не вдалося знайти доказів, що він змовився з Російською Федерацією (РФ) під час виборчої кампанії 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Він зазначив, що після двох років і мільйонів сторінок документів (і витрат у понад 30 мільйонів доларів) - змови немає.

Трамп: розслідуванню Мюллера не вдалося знайти доказів змови з РФ

Нагадаємо, Трамп заявив, що його адвокати прокоментують роботу Мюллера власною доповіддю. За словами Трампа, доповідь його юристів уже налічує 87 сторінок.

Раніше Трамп заявив, що рейтинги його підтримки є штучно заниженими через тривале "російське" розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.

Як писало РБК-Україна, президент США відреагував на визнання провини його екс-адвокатом Майклом Коеном в дачі неправдивих свідчень у Конгресі у справі про втручання РФ у вибори президента США. Зокрема, американський лідер назвав Коена "слабовольним людиною" і звинуватив у брехні. Він додав, що Коен "бреше", щоб отримати більш м'який вирок.

 

 

 

 

 

 

 

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