Екс-адвокат Трампа свідчитиме в Конгресі

Фото: Майкл Коен (з выдкритих джерел)

Слухання призначені на 7 лютого

Колишній адвокат президента США Дональда Трампа свідчитиме в Конгресі по справі щодо втручання Росії в президентські вибори в США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Слухання Майкла Коена призначені на 7 лютого.

"Колишній адвокат президента Дональда Трампа Майкл Коен свідчитиме перед Комітетом з питань нагляду та реформ Палати представників", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що сам Коен погодився без заперечень виступити на слуханнях в Конгресі. Очікується, що засідання проходитиме у відкритому форматі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен заявив, що той знав про все, що робилося в компанії Trump Organization, в тому числі про протизаконність виплати відступних жінкам за мовчання.

Коен розповів, що Трампа цікавило чи не вплинуть звинувачення жінок на його участь в американських виборах в 2016 році.