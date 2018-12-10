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У Демократичній партії США заявили про можливість імпічменту Трампа

Новини » Політика    10.12.2018 - 05:39
У Демократичній партії США заявили про можливість імпічменту Трампа
Фото: Дональд Трамп (un.org)

Перед виборами у 2016 кандидат у президенти Трамп ймовірно доручив своєму юристові заплатити моделі Playboy за мовчання

Якщо буде доведено, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп доручив своєму юристові заплатити колишній моделі Playboy за мовчання про їхні стосунки, це може вважатися порушенням правил фінансування передвиборчої кампанії і стати підставою для імпічменту. Про це заявив член Демократичної партії з Нью-Йорку Джеррольд Недлер, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Це може стати порушенням, яке передбачає імпічмент. Чи таке правопорушення є достатньо важливим, щоб цей імпічмент виправдати – інше питання. Але звісно, ці порушення передбачають імпічмент, тому що, хоча вони й були скоєні до того, як цей президент став президентом, вони мали на меті нечесне обрання на цю посаду", - заявив Недлер.

Як зазначає видання, демократ очолить Юридичний комітет після того, як його партія отримає більшість у Палаті представників Конгресу в січні 2019 року.

Влітку цього року було оприлюднено запис, на якому Трамп за два місяці до президентських виборів 2016 року обговорює зі своїм колишнім юристом Коеном потенційний платіж колишній моделі Playboy Карен Макдугал, яка нібито мала зв’язок із президентом США.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що слідству, яке веде спецпрокурор Роберт Мюллер, не вдалося знайти доказів, що він змовився з Російською Федерацією під час виборчої кампанії 2016 року. 

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Новини України Дональд ТрампімпічментДемократическая партия США
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