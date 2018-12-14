Засуджений екс-адвокат Трампа заявив, що порушував закон за його вказівкою

Фото: Майкл Коен (gettyimages.com)

Суд засудив колишнього адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коена до трьох років тюремного ув'язнення

Екс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен заявив, що той знав про все, що робилося в компанії Trump Organization, в тому числі про протизаконність виплати відступних жінкам за мовчання. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Washington Post.

Коен розповів, що Трампа цікавило чи не вплинуть звинувачення жінок на його участь в американських виборах в 2016 році.

"Він (Трамп, - ред.) направив мене зробити (незаконні, - ред.) виплати і залучив мене до цих справах", - сказав Коен.

"Він знає правду, я її знаю, і інші теж знають правду. А правда полягає в наступному: американці і люди, які проживають за межами США, не вірять в те, що він говорить. Цей чоловік говорить неправду. І мені повідомляють, що я повинен нести відповідальність за його брудні справи", - підкреслив Коен.

Нагадаємо, суд засудив колишнього адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коена до трьох років тюремного ув'язнення за порушення правил фінансування виборчої кампанії.

Пізніше Трамп заявив, що ніколи не просив Майкла Коена порушувати закон.

"Він був юристом, і він повинен знати закон", - написав він.

Раніше повідомлялося, що якщо буде доведено, що Трамп доручив своєму юристу заплатити колишній моделі Playboy за мовчання про їхні стосунки, це не може вважатися порушенням правил фінансування передвиборної кампанії і стати підставою для імпічменту.