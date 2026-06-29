Экран, который видит: ученые создали новый тип пикселя

Технические принципы и оптические феномены

Концепция Фурье-пикселя базируется на сложных явлениях волновой оптики, однако математические расчеты по ее реализации оказались относительно простыми.

Название технология получила в честь выдающегося математика Жозефа Фурье, формулы которого ученые использовали для моделирования искусственного микрорельефа.

Главные инженерные особенности разработки:

Двунаправленный контроль: элемент взаимодействует с тремя ключевыми параметрами световой волны - ее интенсивностью (амплитудой), фазой колебаний и поляризацией.

Микроструктурная поверхность: конструкция представляет собой интерфейс с четко рассчитанным волнистым рельефом, взаимодействующим с поверхностными световыми волнами.

Конверсия волн: специальная геометрия позволяет превращать рассеянные световые волны в управляемые оптические паттерны, несущие полезную информацию, действуя одновременно как микроскопический излучатель и сенсор.

По словам соавторов проекта Янника Глаузера и Сандера Фонка, разработка трансформирует классическое представление о пикселе как о простой точке с определенной яркостью. Фурье-пиксель является компактным полноценным оптическим устройством для тотального контроля светового поля.

Руководитель научной группы профессор Дэвид Норрис подчеркнул, что эксперименты полностью подтвердили математические модели: заданный волновой узор на практике мгновенно сгенерировал необходимый оптический результат.

"Поверхность Фурье" создана командой в предварительном исследовании. (источник: Дэвид Норрис)

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Перспективы практического применения

Создание рабочих прототипов, пусть и в виде очень малых частиц, открывает технологические возможности для разработки устройств следующего поколения.

Потенциальные сферы внедрения технологии:

Гибридные дисплеи-камеры: создание экранов, где каждый миллиметр матрицы не только транслирует картинку, но параллельно фиксирует взгляд пользователя, уровень внешнего освещения или анализирует жесты без использования отдельных объективов.

Голографические системы и AR: использование полного спектра свойств света (включая фазу и поляризацию) позволит создавать реалистичные трехмерные голограммы и значительно усовершенствовать очки дополненной реальности.

Адаптивная оптика: создание систем связи и мониторинга, способных самостоятельно и динамически корректировать параметры выходного светового сигнала в зависимости от условий среды, которые они фиксируют в тот же момент.

Несмотря на то, что коммерческое использование экранов-камер на базе Фурье-пикселей остается перспективной нишей, швейцарские ученые уже сделали первый фундаментальный шаг в этом направлении.