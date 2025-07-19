Контролируемый взрыв: на побережье Одесской области военные подорвали морскую мину (видео)
Бойцы Военно-морских сил ВСУ обнаружили и ликвидировали морскую мину, которую вынесло волнами на берег в Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ВМС ВСУ.
"На побережье Одесской области одним из подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожена очередная противокорабельная морская мина, которую волнами отнесло к берегу. Взрывоопасный предмет был оперативно ликвидирован путем контролируемого подрыва", - отметили в ВМС ВСУ.
Военные также напомнили правила обращения с морскими минами:
- Не приближайтесь к неизвестным предметам в воде или на берегу.
- Не игнорируйте запрещающие знаки или предупреждения.
- В случае обнаружения подозрительных объектов - немедленно сообщайте соответствующие службы.
Разминирование Черного моря
С началом полномасштабного вторжения Украина и Россия активно использовали морские мины для защиты своего побережья от кораблей и высадки десанта.
Так, на прошлой неделе в Коблево Николаевской области вблизи берега детонировала морская мина. В результате взрыва известно об одном раненом.
Также сообщалось, что в Одесской области военные уничтожили морскую мину, которую прибило к одному из пляжей. На этот раз противокорабельная мина оказалась в прибрежных водах, в нескольких метрах от берега.
С целью борьбы с морскими минами Румыния, Болгария и Турция создали совместную оперативную группу для обезвреживания мин в Черном море. Это стало необходимым после того, как в результате боевых действий в регионе стали появляться опасные объекты на морской поверхности, которые угрожают судоходству в регионе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.