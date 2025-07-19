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Контролируемый взрыв: на побережье Одесской области военные подорвали морскую мину (видео)

Суббота 19 июля 2025 08:29
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Контролируемый взрыв: на побережье Одесской области военные подорвали морскую мину (видео) Фото: на побережье Одесской области военные взорвали морскую мину (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Бойцы Военно-морских сил ВСУ обнаружили и ликвидировали морскую мину, которую вынесло волнами на берег в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ВМС ВСУ.

"На побережье Одесской области одним из подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожена очередная противокорабельная морская мина, которую волнами отнесло к берегу. Взрывоопасный предмет был оперативно ликвидирован путем контролируемого подрыва", - отметили в ВМС ВСУ.

Военные также напомнили правила обращения с морскими минами:

  • Не приближайтесь к неизвестным предметам в воде или на берегу.
  • Не игнорируйте запрещающие знаки или предупреждения.
  • В случае обнаружения подозрительных объектов - немедленно сообщайте соответствующие службы.

Разминирование Черного моря

С началом полномасштабного вторжения Украина и Россия активно использовали морские мины для защиты своего побережья от кораблей и высадки десанта.

Так, на прошлой неделе в Коблево Николаевской области вблизи берега детонировала морская мина. В результате взрыва известно об одном раненом.

Также сообщалось, что в Одесской области военные уничтожили морскую мину, которую прибило к одному из пляжей. На этот раз противокорабельная мина оказалась в прибрежных водах, в нескольких метрах от берега.

С целью борьбы с морскими минами Румыния, Болгария и Турция создали совместную оперативную группу для обезвреживания мин в Черном море. Это стало необходимым после того, как в результате боевых действий в регионе стали появляться опасные объекты на морской поверхности, которые угрожают судоходству в регионе.

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