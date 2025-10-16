ua en ru
Чт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Экономика Украины замедлилась, но восстановление будет продолжаться: прогноз НБУ

Украина, Четверг 16 октября 2025 08:22
UA EN RU
Экономика Украины замедлилась, но восстановление будет продолжаться: прогноз НБУ Фото: Экономика Украины затормозила (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Рост ВВП Украины замедлился из-за погоды и последствий войны. В то же время НБУ прогнозирует улучшение показателей в конце года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Рост ВВП замедлился

Во втором квартале 2025 года экономика Украины выросла на 0,7% в годовом измерении. Это меньше, чем в первом квартале, когда ВВП увеличился на 0,9%. По данным НБУ, на темпы повлияли последствия войны, потери производства и слабые результаты агросектора.

В то же время потребительский спрос остался устойчивым и поддерживал экономику. Украинцы продолжали активно тратить, а розничная торговля выросла на 4,7%.

Сельское хозяйство потянуло экономику вниз

Среди главных причин замедления - снижение урожайности из-за неблагоприятной погоды. Из-за позднего начала жатвы валовая добавленная стоимость сельского хозяйства упала более чем на 23%. Часть урожая созревала позже, поэтому его результаты перейдут на следующие кварталы.

Зато промышленность, строительство и энергетика показали положительную динамику. Энергосектор вырос на 5%, а строительство - более чем на 12%.

НБУ ожидает ускорения роста

Нацбанк прогнозирует, что во втором полугодии экономическое восстановление ускорится. Этому будут способствовать активная жатва, внутренний спрос и рост расходов бюджета.

Однако риски безопасности и обстрелы инфраструктуры остаются главными угрозами для роста. Обновленный прогноз на 2025-2027 годы НБУ обнародует 23 октября, а детали - в новом Инфляционном отчете 30 октября.

Прогнозы по Украине

МВФ в октябре сохранил прогноз по росту экономики Украины в 2025 году на уровне 2,0%. Ожидается, что ВВП Украины вырастет в 2026 году на 4,5%, в 2027 году рост будет на уровне 4,8%.

Национальный банк Украины (НБУ) в июле ухудшил прогноз роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2025 году до 2,1%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины ВВП
Новости
Трамп может заставить Россию сесть за стол переговоров по Украине, - The Telegraph
Трамп может заставить Россию сесть за стол переговоров по Украине, - The Telegraph
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит