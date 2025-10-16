Экономика Украины замедлилась, но восстановление будет продолжаться: прогноз НБУ

Рост ВВП Украины замедлился из-за погоды и последствий войны. В то же время НБУ прогнозирует улучшение показателей в конце года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Рост ВВП замедлился

Во втором квартале 2025 года экономика Украины выросла на 0,7% в годовом измерении. Это меньше, чем в первом квартале, когда ВВП увеличился на 0,9%. По данным НБУ, на темпы повлияли последствия войны, потери производства и слабые результаты агросектора.

В то же время потребительский спрос остался устойчивым и поддерживал экономику. Украинцы продолжали активно тратить, а розничная торговля выросла на 4,7%.

Сельское хозяйство потянуло экономику вниз

Среди главных причин замедления - снижение урожайности из-за неблагоприятной погоды. Из-за позднего начала жатвы валовая добавленная стоимость сельского хозяйства упала более чем на 23%. Часть урожая созревала позже, поэтому его результаты перейдут на следующие кварталы.

Зато промышленность, строительство и энергетика показали положительную динамику. Энергосектор вырос на 5%, а строительство - более чем на 12%.

НБУ ожидает ускорения роста

Нацбанк прогнозирует, что во втором полугодии экономическое восстановление ускорится. Этому будут способствовать активная жатва, внутренний спрос и рост расходов бюджета.

Однако риски безопасности и обстрелы инфраструктуры остаются главными угрозами для роста. Обновленный прогноз на 2025-2027 годы НБУ обнародует 23 октября, а детали - в новом Инфляционном отчете 30 октября.