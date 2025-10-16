Экономика Украины замедлилась, но восстановление будет продолжаться: прогноз НБУ
Рост ВВП Украины замедлился из-за погоды и последствий войны. В то же время НБУ прогнозирует улучшение показателей в конце года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Рост ВВП замедлился
Во втором квартале 2025 года экономика Украины выросла на 0,7% в годовом измерении. Это меньше, чем в первом квартале, когда ВВП увеличился на 0,9%. По данным НБУ, на темпы повлияли последствия войны, потери производства и слабые результаты агросектора.
В то же время потребительский спрос остался устойчивым и поддерживал экономику. Украинцы продолжали активно тратить, а розничная торговля выросла на 4,7%.
Сельское хозяйство потянуло экономику вниз
Среди главных причин замедления - снижение урожайности из-за неблагоприятной погоды. Из-за позднего начала жатвы валовая добавленная стоимость сельского хозяйства упала более чем на 23%. Часть урожая созревала позже, поэтому его результаты перейдут на следующие кварталы.
Зато промышленность, строительство и энергетика показали положительную динамику. Энергосектор вырос на 5%, а строительство - более чем на 12%.
НБУ ожидает ускорения роста
Нацбанк прогнозирует, что во втором полугодии экономическое восстановление ускорится. Этому будут способствовать активная жатва, внутренний спрос и рост расходов бюджета.
Однако риски безопасности и обстрелы инфраструктуры остаются главными угрозами для роста. Обновленный прогноз на 2025-2027 годы НБУ обнародует 23 октября, а детали - в новом Инфляционном отчете 30 октября.
Прогнозы по Украине
МВФ в октябре сохранил прогноз по росту экономики Украины в 2025 году на уровне 2,0%. Ожидается, что ВВП Украины вырастет в 2026 году на 4,5%, в 2027 году рост будет на уровне 4,8%.
Национальный банк Украины (НБУ) в июле ухудшил прогноз роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2025 году до 2,1%.