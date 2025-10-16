ua en ru
Економіка України сповільнилася, але відновлення триватиме: прогноз НБУ

Україна, Четвер 16 жовтня 2025 08:22
Економіка України сповільнилася, але відновлення триватиме: прогноз НБУ Фото: Економіка України загальмувала (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Зростання ВВП України сповільнилося через погоду та наслідки війни. Водночас НБУ прогнозує поліпшення показників наприкінці року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

Зростання ВВП уповільнилося

У другому кварталі 2025 року економіка України зросла на 0,7% у річному вимірі. Це менше, ніж у першому кварталі, коли ВВП збільшився на 0,9%. За даними НБУ, на темпи вплинули наслідки війни, втрати виробництва та слабші результати агросектору.

Водночас споживчий попит залишився стійким і підтримував економіку. Українці продовжували активно витрачати, а роздрібна торгівля зросла на 4,7%.

Сільське господарство потягнуло економіку вниз

Серед головних причин сповільнення - зниження врожайності через несприятливу погоду. Через пізній початок жнив валова додана вартість сільського господарства впала більш ніж на 23%. Частина врожаю дозрівала пізніше, тому його результати перейдуть на наступні квартали.

Натомість промисловість, будівництво та енергетика показали позитивну динаміку. Енергосектор зріс на 5%, а будівництво - на понад 12%.

НБУ очікує прискорення зростання

Нацбанк прогнозує, що у другому півріччі економічне відновлення прискориться. Цьому сприятимуть активні жнива, внутрішній попит і зростання видатків бюджету.

Однак безпекові ризики та обстріли інфраструктури залишаються головними загрозами для зростання. Оновлений прогноз на 2025-2027 роки НБУ оприлюднить 23 жовтня, а деталі - у новому Інфляційному звіті 30 жовтня.

Прогнози по Україні

МВФ в жовтні зберіг прогноз щодо зростання економіки України у 2025 році на рівні 2,0%. Очікується, що ВВП України зросте у 2026 році на 4,5%, у 2027 році зростання буде на рівні 4,8%.

Національний банк України (НБУ) в липні погіршив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2025 році до 2,1%.

