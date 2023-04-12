Экономика Британии в 2023 году станет одной из самых неэффективных в мире, - МВФ

Эксперты МВФ отмечают, что Британия в этом году станет страной с одной из наименее эффективных экономик мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Согласно данным МВФ, экономика Британии в 2023 году будет худшей среди 20 крупнейших экономик мира, известных как G20. Ожидается, что она сократится на 0,3% в 2023 году, а затем вырастет на 1% в следующем году.

Аналитики МВФ указывают, в частности, что на экономику Соединенного Королевства влияют высокие цені на газ, рост процентных ставок и снижение розничной торговли.