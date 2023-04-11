В Британии усилят борьбу по незаконной продаже электронных сигарет детям
В Британии усилят борьбу против незаконной продажи электронных сигарет детям. Создадут команду правоохранительных органов, чтобы проводить тестовые закупки и бороться с незаконной продажей.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ВВС.
"Министерство здравоохранения утверждает, что выделит 3 миллиона фунтов стерлингов на решение этой проблемы. Меры также потребуют помощи в определении того, как лучше остановить детей от употребления сигарет", - говорится в сообщении.
Данные Национальной службы здравоохранения за 2021 год показали, что использование электронных сигарет среди 11-15-летних в Англии выросло до 9% против 6% в 2018 году. В тот же период употребление электронных сигарет среди 15-летних девочек подскочило с 10% до 21%.
Так, во вторник Министерство здравоохранения Великобритании объявит о создании "группы борьбы с незаконным использованием электронных сигарет", которая будет выполнять проекты по всей Англии, включая тестовые закупки в магазинах удобства и вейп-магазинах.
Она также будет издавать указания по поводу того, как обеспечить соблюдение законов, а также будет иметь полномочия изымать нелегальную продукцию по продаже.
Ранее мы писали о том, что в Великобритании хотят запретить модные среди подростков электронные сигареты Elf Bar.
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