В Британии усилят борьбу по незаконной продаже электронных сигарет детям

В Британии усилят борьбу против незаконной продажи электронных сигарет детям. Создадут команду правоохранительных органов, чтобы проводить тестовые закупки и бороться с незаконной продажей.

"Министерство здравоохранения утверждает, что выделит 3 миллиона фунтов стерлингов на решение этой проблемы. Меры также потребуют помощи в определении того, как лучше остановить детей от употребления сигарет", - говорится в сообщении.

Данные Национальной службы здравоохранения за 2021 год показали, что использование электронных сигарет среди 11-15-летних в Англии выросло до 9% против 6% в 2018 году. В тот же период употребление электронных сигарет среди 15-летних девочек подскочило с 10% до 21%.

Так, во вторник Министерство здравоохранения Великобритании объявит о создании "группы борьбы с незаконным использованием электронных сигарет", которая будет выполнять проекты по всей Англии, включая тестовые закупки в магазинах удобства и вейп-магазинах.