Економіка Британії у 2023 році стане однією з найнеефективніших у світі, - МВФ

Експерти МВФ зазначають, що Британія цього року стане країною з однією з найефективніших економік світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

За даними МВФ, економіка Британії у 2023 році буде найгіршою серед 20 найбільших економік світу, відомих як G20. Очікується, що вона скоротиться на 0,3% 2023 року, а потім зросте на 1% наступного року.

Аналітики МВФ зазначають, зокрема, що на економіку Сполученого Королівства впливають високі ціни на газ, зростання відсоткових ставок та зниження роздрібної торгівлі.