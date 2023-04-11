В Британии предлагают признавать украинские права в течение 3 лет: детали

Украинским беженцам в Британии могут продлить разрешение ездить с украинскими правами до 3 лет. В этой связи Департамент транспорта проводит опрос.

Это значит, что украинцам не придется менять водительськое удостоверение на британское спустя 12 месяцев пребывания в стране, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на gov.uk.

Ездить с украинскими правами можно будет 36 месяцев

В течение первых 12 месяцев проживания в Великобритании украинцы могут использовать свои украинские права для управления автомобилями как с автоматической, так и с механической коробкой передач, если в лицензии не указано ограничение. С 2021 года украинские водительские права можно обменивать на британские без сдачи экзамена.

"Постоянная способность украинцев передвигаться является неотъемлемой частью интеграции, общения, доступа к здравоохранению и работы во время их пребывания в Великобритании. Поэтому мы предлагаем продлить текущий 12-месячный период, в течение которого владелец украинского водительского удостоверения может управлять автомобилем в Великобритании", – сообщает Департамент транспорта.

Отмечается, что украинцам не нужно будет обменивать свои права или проходить дополнительный тест, чтобы продолжать управлять автомобилем с механической коробкой передач, включая любое такое транспортное средство, которое они привезли с собой в Великобританию. Через 36 месяцев (срок действия расширенной визы) нужно будет сдать экзамен по вождению в стране.

Фото: Украинское водительское удостоверение (РБК-Украина/Виталий Носач)

Что изменится для украинцев при получении британских прав

При наличии британских прав с водителей могут снять баллы за нарушения правил дорожного движения, а с украинскими правами это не применяется, объясняет Лидия Виноградная, которая ведет блог "Украинка в Великобритании".

"Сейчас при наличии британских прав с вас могут снять 3 поинта за превышение скорости, плюс это сразу же отобразится на стоимости страховки. А с украинскими правами с вас ничего не снимут", – отмечает она.

Украинка обращает внимание, что при аренде автомобиля может оказаться, что его сдают только при наличии международных прав, которые можно оформить в Украине. При лизинге могут потребоваться именно британские права.

Напомним, мы писали, что украинцы добились изменения правил для водителей в Британии.

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