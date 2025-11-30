RU

Решение ЕС по активам РФ уже близко: в МИД Франции назвали дату

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросовет может принять решение по замороженным активам РФ уже в следующем месяце, 18 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для LA Tribune Dimanche.

В ходе беседы ведущий отметил, что активы РФ - это один из рычагов воздействия Европы на войну. В то же время он признает, что европейцы расходятся во мнениях по этому вопросу.

Поэтому журналист спросил министра, как позиционирует себя Франция, "учитывая, что, как ожидается, у Украины закончатся деньги не позднее конца февраля".

"Главным приоритетом является обеспечение долгосрочной иммобилизации российских активов в Европе. Это значительное преимущество, которое позволит нам влиять на параметры мира", - ответил Барро.

Он пояснил, что замороженные активы РФ - это способ гарантировать, что когда придет время, Россия будет нести ответственность за возмещение значительного ущерба, который нанесла Украине.

По словам Барро, в Европе намерены помочь Украине в случае продолжение войны, а само решение по российским активам может быть принято уже в декабре.

"Мы хотим оградить Украину от финансовых трудностей на ближайшие два года в случае продолжения войны. Все это будет обсуждаться в ближайшие дни, и я надеюсь, что решение будет принято на заседании Европейского совета 18 декабря", - резюмировал министр.

Замороженные активы РФ

Напомним, на днях премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что план ЕС по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины может иметь серьезные экономические и геополитические последствия.

К слову, Politico недавно вышло с материалом, в котором сказано, что сопротивление Бельгии может иметь более приземленные причины, чем "опасения возмездия" со стороны России. В ЕС подозревают, что Бельгия присваивает доходы активов РФ.

