США выступают за возвращение замороженных активов РФ Кремлю, - Politico

Соединенные Штаты выступили за возвращение замороженных в странах Евросоюза российских активов Москве после заключения мирного соглашения между Украиной и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По данным издания, когда летом специальный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан приезжал в Вашингтон, американские чиновники прямо дали понять, что их позиция заключается в том, чтобы вернуть эти активы России после заключения любого мирного соглашения.

Несмотря на возражения США, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продолжила работу над планом использования замороженных активов для поддержки Украины. Во время речи 10 сентября она заявила, что ЕС намерен привлечь эти средства для финансирования Украины через механизм репарационного кредита.

По словам одного из дипломатов, таким образом Брюссель стремился закрепить за активами "европейскую" политическую формулу.

При этом США, похоже, изначально не одобряли такую идею. После утечки в ноябре предварительного варианта 28-пунктного мирного плана президента США Дональда Трампа стало известно, что он предлагал направить 100 млрд долларов из этих активов на восстановление и инвестиции в Украину под контролем США, а остальные средства передать в отдельный американо-российский механизм.

По словам нескольких дипломатов, именно этот пункт и вызвал напряженность после утечки, поскольку чиновники ЕС были возмущены возможностью того, что США фактически распределят активы между собой и Россией, даже если часть средств формально предназначалась для помощи Украине.