В Египте заявили о получении "позитивных сигналов" о продлении перемирия в Секторе Газа

По его словам, Египет ведет углубленные переговоры со всеми сторонами с целью достижения соглашения о продлении четырехдневного перемирия между Израилем и палестинскими боевиками ХАМАС.

"Это означает освобождение большего числа задержанных в Газе и палестинских заключенных в израильских тюрьмах", - заявил он.

Освобождение заложников

24 ноября боевики ХАМАС отпустили первую группу заложников, которых отправили к контрольно-пропускному пункту на границе Сектора Газа с Египтом. Это стало возможным после объявления Израилем временного прекращения огня.

В рамках соглашения ХАМАС освободил 13 заложников, являющихся гражданами Израиля. Матери и дети были переданы представителям Красного Креста. Кроме того, из плена ХАМАСа освободили 10 граждан Таиланда и одного гражданина Филиппин.

Ранее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он намерен вернуть всех заложников ХАМАСа.

Подробнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще продлится война - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.