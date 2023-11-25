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В Египте заявили о получении "позитивных сигналов" о продлении перемирия в Секторе Газа

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Египет заявил, что получил позитивные сигналы от всех сторон по поводу возможного продления перемирия в Секторе Газа на один-два дня.

Об этом заявил глава Государственной информационной службы Египта (SIS) Диаа Рашван, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

По его словам, Египет ведет углубленные переговоры со всеми сторонами с целью достижения соглашения о продлении четырехдневного перемирия между Израилем и палестинскими боевиками ХАМАС.

"Это означает освобождение большего числа задержанных в Газе и палестинских заключенных в израильских тюрьмах", - заявил он.

Освобождение заложников

24 ноября боевики ХАМАС отпустили первую группу заложников, которых отправили к контрольно-пропускному пункту на границе Сектора Газа с Египтом. Это стало возможным после объявления Израилем временного прекращения огня.

В рамках соглашения ХАМАС освободил 13 заложников, являющихся гражданами Израиля. Матери и дети были переданы представителям Красного Креста. Кроме того, из плена ХАМАСа освободили 10 граждан Таиланда и одного гражданина Филиппин.

Ранее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он намерен вернуть всех заложников ХАМАСа.

Подробнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще продлится война - читайте в материале РБК-Украина.

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ЕгипетИзраильСектор Газа