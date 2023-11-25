У Єгипті заявили про отримання "позитивних сигналів" про продовження перемир'я у Секторі Газа

За його словами, Єгипет веде поглиблені переговори з усіма сторонами з метою досягнення угоди про продовження чотириденного перемир'я між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАС.

"Це означає звільнення більшої кількості затриманих у Газі та палестинських в'язнів в ізраїльських в'язницях", - заявив він.

Звільнення заручників

24 листопада бойовики ХАМАС відпустили першу групу заручників, яких відправили до контрольно-пропускного пункту на кордоні Сектору Газа та Єгипту. Це стало можливо після оголошення Ізраїлем тимчасового припинення вогню.

У рамках угоди ХАМАС звільнив 13 заручників, які є громадянами Ізраїлю. Матері та діти були передані представникам Червоного Хреста. Крім того, з полону ХАМАСу звільнили 10 громадян Таїланду та одного громадянина Філіппін.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він має намір повернути всіх заручників ХАМАСу.

Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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