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Нетаньяху намерен добиваться освобождения всех заложников ХАМАСа

Пятница 24 ноября 2023 22:41
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Нетаньяху намерен добиваться освобождения всех заложников ХАМАСа Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он по-прежнему намерен добиваться освобождения всех тех, кто все еще удерживается в Секторе Газа в плену ХАМАСа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я обращаюсь к вам, семьям, и к вам, гражданам Израиля: Мы намерены вернуть всех наших заложников. Это одна из целей войны, и мы привержены достижению всех целей войны", - заявил он.

Освобождение заложников и временное перемирие

24 ноября боевики ХАМАС отпустили первую группу заложников после начала четырехдневного перемирия с Израилем. Уже бывших пленников отправили к КПП "Рафах" на границе Сектора Газа с Египтом.

В частности, по договоренности ХАМАС отпустил 13 заложников - граждан Израиля. Матери и дети - были переданы сотрудникам Красного Креста.

Помимо этого, из плена ХАМАСА освободили 10 граждан Таиланда и одного гражданина Филиппин.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галлант заявлял, что перемирие с ХАМАСом будет коротким.

Детальнее о чем Израиль договорился с ХАМАСом и сколько еще продлится война - читайте в материале РБК-Украина.

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Нетаньяху ХАМАС Израиль
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