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У Пекіні ввели 14-денний карантин для всіх прибулих через коронавірус

Новини » В світі     14.02.2020 - 17:44
У Пекіні ввели 14-денний карантин для всіх прибулих через коронавірус
Ілюстративне фото (pxhere.com)

За відмову від карантину люди будуть притягуватися до відповідальності

Місцева влада китайської столиці Пекіна ввели обов'язковий 14-денний карантин для всіх прибулих в країну для уникнення поширення нового коронавіруса. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначили місцеві влади, всі, хто будуть відмовлятися від карантину, будуть притягнуті до відповідальності.

"Всі люди повертаються в китайську столицю Пекін, повинні ізолювати себе на 14 днів, щоб запобігти поширенню нового коронавіруса", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що в Китаї розробили ефективний спосіб лікування пневмонії, викликаної коронавірусом 2019-nCov. Ефективним способом назвали переливання плазми крові від видужуючих від цієї хвороби донорів.

Також повідомлялося, що групі дослідників з Шанхаю вдалося виділити штам коронавіруса COVID-19. Виділення штаму дозволить вченим досліджувати варіації вірусу в режимі реального часу і провести скринінг препаратів, що прискорить процес дослідження коронавіруса.

Зазначимо, станом на ранок 14 лютого від коронавіруса нового типу в Китаї померло вже 1 380 осіб. Число підтверджених випадків захворювання інфекцією в країні зросла до 63 851 чоловік.

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