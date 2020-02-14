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У МОЗ оприлюднили нові дані щодо коронавірусу: число жертв зростає

Новини » Суспільство     14.02.2020 - 11:33
У МОЗ оприлюднили нові дані щодо коронавірусу: число жертв зростає
Ілюстративне фото (pxhere.com)

У світі зареєстровано 64 437 лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом

Внаслідок поширення коронавірусу станом на 14 лютого у світі вже померли 1 383 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я України.

За даними відомства, станом на ранок у світі зареєстровано 64 437 лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом. У МОЗ зазначили, що в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Китаї розробили ефективний спосіб лікування коронавирусу 2019 nCov. Так, за даними комітету з контролю та управління держмайном КНР, ефективним способом є переливання плазми крові від видужуючих від цієї хвороби донорів. За даними експертів, цей метод дозволив врятувати вже більше десятка хворих, які перебували в критичному стані.

Як відомо, найбільше жертв коронавирусу знаходяться в китайському місті Ухань. Україна має намір евакуювати звідти своїх громадян. Як повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, евакуація українців з Ухані запланована на наступну середу, 19 лютого.

В Одесу прибув контейнеровоз з Китаю, команда якого боліла Скалецька: українці з Китаю повернуться додому в середу
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