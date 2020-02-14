У Японії збільшилася кількість хворих коронавірусом

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Підтверджено 4 нових випадки зараження

У Японії підтвердили 4 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє CNN.

У Міністерстві охорони здоров'я Японії розповіли, що вірусом заразилася 60-річна жінка-водій таксі, яка перевозила пасажира круїзного лайнеру Diamond Princess. Два випадки - жителі Токіо, які також мали контакт з інфікованим водієм таксі.

Ще один випадок стався з 70-річним чоловіком, який проходив лікування у тій же лікарні, де раніше підтвердився випадок зараження в одного з лікарів.

Таким чином, загальна кількість інфікованих коронавірусом нового типу в Японії збільшилася до 254 осіб: 219 випадків на лайнері Diamond Princess і 35 випадків на території країни.

Нагадаємо, 13 лютого в Японії зафіксували першу смерть від коронавірусу COVID-19. Померла 80-річна жінка в префектурі Канагава.

Станом на ранок 14 лютого, у світі зареєстровано майже 65 тис. лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом. Летальними виявилися 1383 випадки.