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У Єгипті знімають обмеження на роботу ресторанів і магазинів

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Єгипет, Понеділок 31 травня 2021 04:31
У Єгипті знімають обмеження на роботу ресторанів і магазинів Фото: послаблення введуть з 1 червня (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Влада Єгипту прийняла рішення зняти карантинні обмеження на роботу кафе, ресторанів, магазинів і торгових центрів. Через карантин доходи від туризму впали на 70%.

Про це повідомляє Reuters.

Уряд Єгипту вирішив ввести послаблення з 1 червня. Пункти громадського харчування і магазини зможуть повернутися до режиму роботи до півночі.

У дні релігійних свят, які випали на середину травня, в країні також були закриті парки і громадські пляжі. Виняток було зроблено лише для туристичних курортних зон.

Як зазначає агентство, доходи від туризму, які впливають на державну казну, впали на 70% в 2020 році через пандемію.

Раніше повідомлялося, що уряд Єгипту прийняв рішення продовжити дію обмежувальних заходів, які були введені для боротьби з коронавірусом. Обмеження діятимуть щонайменше до 31 травня.

Нагадаємо, з 1 листопада минулого року Єгипет скасував візовий збір для туристів, що прибувають в губернаторства Південний Синай, Червоне море, Луксор і Асуан. Однак 20 травня влада Єгипту прийняла рішення відновити візовий збір для туристів. Плата за в'їзд в країну складе 25 доларів з людини.

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