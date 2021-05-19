Єгипет продовжив карантинні заходи до кінця травня
Уряд Єгипту прийняв рішення продовжити дію обмежувальних заходів, які були введені для боротьби з коронавірусом. Обмеження діятимуть щонайменше до 31 Травня.
Про це повідомляє видання Ahram.
При цьому Уряд затвердив, що деякі карантинні заходи будуть пом'якшені. Зокрема, будуть відкриті громадські парки і пляжі.
Крім того, до 21:00 працюватимуть магазини, Торгові центри, кав'ярні, ресторани та кінотеатри. При цьому проведення громадських заходів залишиться під забороною.
Учням міжнародних шкіл буде дозволено відвідувати заняття тільки до кінця травня. Потім, починаючи з червня, навчальний процес буде продовжений в режимі онлайн.
Нагадаємо, з 1 листопада минулого року Єгипет скасував візовий збір для туристів, що прибувають в губернаторства Південний Синай, Червоне море, Луксор і Асуан. Однак спрощений в'їзд в країну діятиме не завжди.
Раніше повідомлялося, що з 15 травня Туреччина послаблює правила в'їзду в країну для українців. Зокрема, українцям дозволять в'їжджати до Туреччини без ПЛР-тесту на коронавірус.
Крім того, Кіпр з 10 травня зніме всі обмеження для вакцинованих туристів, в тому числі і з України.