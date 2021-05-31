В Египте снимают ограничения на работу ресторанов и магазинов

Власти Египта приняли решение снять карантинные ограничения на работу кафе, ресторанов, магазинов и торговых центров. Из-за карантина доходы от туризма упали на 70%.

Правительство Египта решило ввести послабления с 1 июня. Пункты общепита и магазины смогут вернуться к режиму работы до полуночи. В дни религиозных праздников, которые выпали на середину мая, в стране также были закрыты парки и общественные пляжи. Исключение было сделано лишь для туристических курортных зон.

Как отмечает агентство, доходы от туризма, которые влияют на государственную казну, упали на 70% в 2020 году из-за пандемии.

Ранее сообщалось, что правительство Египта приняло решение продлить действие ограничительных мер, которые были введены для борьбы с коронавирусом. Ограничения будут действовать по меньшей мере до 31 мая.

Напомним, с 1 ноября прошлого года Египет отменил визовый сбор для туристов, прибывающих в губернаторства Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан. Однако 20 мая власти Египта приняли решение возобновить визовый сбор для туристов. Плата за въезд в страну составит 25 долларов с человека.